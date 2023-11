UCI straft renners Thijssen en Mihkels na discriminerend filmpje

De wielrenners Gerben Thijssen en Madis Mihkels moeten een boete betalen en een cursus volgen over de strijd tegen discriminatie. Dat heeft de internationale wielerunie UCI bepaald. De Est Mihkels had kort voor het begin van de Ronde van Guangxi een filmpje geplaatst op Instagram waarin hij zijn ogen tot spleetjes maakte. De Belg Thijssen deelde het filmpje.

Het duo werd door de ploeg Intermarch√©-Circus-Wanty uit de selectie voor de rittenkoers verwijderd. “We willen ons verontschuldigen bij het Chinese volk en de wielerfans, de overheid van Guangxi, de Chinese wielerbond en alle betrokkenen in de organisatie van de Ronde van Guangxi”, schreef de Belgische ploeg.

“De UCI veroordeelt ondubbelzinnig alle vormen van racistisch en discriminerend gedrag en zet zich via de reglementen van de UCI en haar programma’s in voor integriteit, diversiteit, inclusie en gelijkheid in de wielersport”, stelt de internationale wielerbond, die beide renners nu op cursus stuurt. Over de hoogte van de boete wordt geen melding gemaakt.