Wielrenner Oss verruilt wegfiets voor gravelbike

De Italiaanse wielrenner Daniel Oss zal komend jaar niet meer op de weg uitkomen. Oss (36) bevestigde in de krant Gazzetta dello Sport dat hij de wegfiets verruilt voor de gravelbike en verder gaat in deze nieuwe en in korte tijd populair geworden wielerdiscipline. Op het WK over grindwegen eindigde hij vorig jaar als tweede achter de Belg Gianni Vermeersch.

“Specialized bouwt een team om me heen en ik wil nog steeds honderd procent atleet zijn, resultaten boeken. Ik ben enorm gemotiveerd en zie dit als een doorstart”, vertelt Oss, die in januari 37 wordt.

Oss fietste de laatste twee jaar voor de Franse ploeg TotalEnergies. In de vijftien jaar dat hij beroepsrenner was won hij twee koersen: een rit in de USA Pro Challenge en de Ronde van Veneto. Oss onderscheidde zich met name als helper van renners als Greg Van Avermaet en Peter Sagan.