De Australische cricketers hebben zich geplaatst voor de finale van het WK cricket door af te rekenen met Zuid-Afrika. De 5-voudig wereldkampioen won met 3 wickets.

Australiƫ was het toernooi nog gestart met twee nederlagen, maar wist tegen de Zuid-Afrikanen voor de achtste keer op rij te zegevieren.

In de finale in Ahmedabad wacht zondag een duel met gastland India, dat eerder te sterk was voor Nieuw-Zeeland. Oranje eindigde ondanks twee zeges als laatste in de groepsfase.