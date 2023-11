Celtics winnen van Sixers in duel om koppositie NBA

De basketballers van Boston Celtics hebben het duel in de NBA om de koppositie in de Eastern Conference met Philadelphia 76ers gewonnen. De Celtics versloegen de Sixers in Philadelphia met 117-107 en staan nu met negen overwinningen tegen drie nederlagen bovenaan in de stand.

Jayson Tatum was de beste schutter bij de ploeg uit Boston met 29 punten. Derrick White voegde 27 punten toe aan de productie. Bij de thuisploeg maakten Joel Embiid en Tyrese Maxey ieder 20 punten.

Damian Lillard was op dreef voor Milwaukee Bucks, dat met 128-112 won van Toronto Raptors. Hij maakte 37 punten en leverde ook nog eens 13 assists af. Malik Beasley noteerde 30 punten; hij maakte acht 3-punters. Bij de Bucks ontbrak de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo wegens een kuitblessure.