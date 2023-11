Djokovic is na zege niet zeker van halve eindstrijd op ATP Finals

Tennisser Novak Djokovic heeft zijn laatste groepswedstrijd op de ATP Finals gewonnen. De Serviër was in drie sets te sterk voor Hubert Hurkacz: 7-6 (1) 4-6 6-1. Maar de nummer 1 van de wereld weet nog niet of hij aan de halve finales mag deelnemen.

Djokovic is afhankelijk van de uitslag van de andere groepswedstrijd van donderdagavond tussen Jannik Sinner en Holger Rune. Hij moet hopen dat Sinner nog zijn best doet. Want de Italiaan is al zeker van een plek in de halve finales, omdat Djokovic niet in twee sets van Hurkacz wist te winnen.

Djokovic en Hurkacz kwamen in de eerste set niet in de problemen tijdens hun opslagbeurten. Ze gaven geen breakpoints weg en de Pool maakte indruk met services van ver boven de 220 kilometer per uur. In de tiebreak gunde Djokovic zijn tegenstander echter slechts 1 punt. Djokovic verloor de tweede set omdat hij bij een stand van 2-2 zijn opslagbeurt verloor. De Serviër herstelde zich in de derde set, waarin hij slechts één game verloor.

Hurkacz werd alsnog opgeroepen voor de ATP Finals, als vervanger van Stefanos Tsitsipas die in het duel met de Deen Rune al na drie games opgaf. De Griek had te veel last van een rugblessure.

Djokovic wist na zijn zege bij de ATP Finals op Rune dat hij het jaar opnieuw afsluit als nummer 1 van de wereld. Vervolgens verloor hij van Sinner. De Italiaan maakte een einde aan een reeks van negentien overwinningen van Djokovic.