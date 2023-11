Golfer Luiten laatste na eerste dag seizoensfinale Dubai

Golfer Joost Luiten heeft een slechte start gemaakt in het slottoernooi van de Europese tour (DP World Tour) in Dubai. Nederlands beste speler staat na de eerste ronde met twee anders spelers gedeeld laatste op de 48e plaats. Hij noteerde 77 slagen (vijf boven par), met onder meer twee ‘double bogeys’.

Drie man gaan aan de leiding met een score van vijf slagen onder par. Dat zijn de Franse golfers Julien Guerrier en Matthieu Pavon en de Deen Nicolai Højgaard.

Alleen de beste vijftig spelers van de jaarranking mogen meedoen in Dubai, waar het prijzengeld 10 miljoen dollar bedraagt. Voor de beste tien spelers die nog niet in het bezit zijn van een kaart voor de PGA Tour, is een speelkaart te verdienen in het lucratieve Amerikaanse circuit. Luiten stond voor aanvang van het toernooi in een kansrijke positie voor zo’n kaart, maar het zal voor hem na zijn vrij wanhopige openingsronde een hele klus worden een topklassering te behalen.