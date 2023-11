Haarhuis vindt dat tennissers klaar zijn om Daviscup te winnen

De tennissers zijn er klaar voor om de Daviscup te winnen, denkt teamcaptain Paul Haarhuis voorafgaand aan de kwartfinale van de Daviscup Finals volgende week donderdag in Málaga. “We zullen tegen Italië zeker geen favoriet zijn met Jannik Sinner die ongelofelijk goed staat te tennissen, maar we zijn zeker niet kansloos”, aldus de captain.

De Nederlandse tennissers plaatsten zich voor de kwartfinales door onder meer de Verenigde Staten in de groepsfase te verslaan. “Tallon Griekspoor heeft een geweldig jaar achter de rug en voelt het vertrouwen, ook doordat hij recentelijk tegen Novak Djokovic zo dichtbij was om te winnen. Dat doet wat met je.”

Zijn tennissers zijn ook weer sterker dan twee maanden geleden, toen het team zich opmaakte voor de groepsfase. Griekspoor nam zich toen voor richting top 20 te gaan en Botic van de Zandschulp wilde weer ritme krijgen. “Dat is allebei gelukt”, zegt Haarhuis. Het belangrijkste volgens de teamcaptain is dat ze er met meer vertrouwen ingaan. “Vorig jaar ging Tallon richting top 90, nu staat hij bijna in de top 20. Dat geloof zorgt er ook voor dat je denkt: ik ben fitter of beter en ik ga die strijd aan.”

Het Daviscupteam ging vorig jaar in de kwartfinales onderuit tegen Australië. “Tallon en Botic verloren hun partijen toen nipt. Ik heb onze voorbereiding iets aangepast. We komen nu iets eerder bij elkaar, wat niet vanzelfsprekend is, want die jongens hebben een heel lang jaar achter de rug. Alleen maar mooi dat ze die toewijding hebben.”

Er is volgens Haarhuis bij de laatste acht geen team met twee absolute topspelers. “Dat betekent dat je van de topspeler mag verliezen en dan moet je de nummer 2 verslaan. Dan kun je alsnog winnen. In de singles zijn we qua ranking tegen bijna elk land de underdog, maar in de dubbel zijn we favoriet of in ieder geval gelijkwaardig.”

Ervan uitgaande dat Jannik Sinner de eerste speler is bij Italië en zijn enkelpartij wint, moet Van de Zandschulp de tweede partij winnen. Haarhuis zegt nog niet precies te weten wie die tegenstander gaat zijn. “We analyseren nu de data van Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego en Matteo Arnaldi. Die bespreken we nog met elkaar.”

Maar voorzichtig hoopt hij er ook nog op dat Sinner na succesvolle ATP Finals deze week niet meedoet in de Daviscup Finals. “Als hij in Turijn wint zouden mensen in zijn omgeving kunnen zeggen dat het tijd is om rust te nemen en dat hij zich moet gaan richten op de grand slams van volgend jaar. Maar het team van Italië zal tegen hem zeggen dat dit de kans is om de Daviscup te winnen, als hij meedoet.”