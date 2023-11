Hamilton heeft strijd om tweede plaats in Formule 1 al opgegeven

Lewis Hamilton heeft de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap van de Formule 1 al min of meer opgegeven. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes staat 32 punten achter de Mexicaan Sergio Pérez van Red Bull. “Eerlijk gezegd denk ik dat het gat te groot is. Om meer dan 30 punten goed te maken, moet hij twee rampzalige races rijden en ik in principe twee keer als tweede eindigen”, zei de Brit in aanloop naar de voorlaatste race, de Grote Prijs van Las Vegas.

Hamilton, recordhouder in de Formule 1 met 103 grand-prixzeges, wist dit jaar geen race te winnen. De coureur van Mercedes was niet opgewassen tegen de Red Bull van Max Verstappen, die al zeventien keer won dit jaar en al wekenlang zeker is van zijn derde wereldtitel. “Toch vind ik dat we een geweldig seizoen hebben gehad, ondanks onze auto. We hadden niet gedacht dat we voor die tweede plaats zouden strijden en af en toe zelfs in de buurt kwamen van Red Bull, dat waarschijnlijk de meest dominante auto van deze eeuw heeft”, aldus de Brit, die dit jaar geregeld mopperde op de Mercedes, die in sommige races “stuiterde en glibberde” en duidelijk snelheid miste.

Pérez liet weten dat hij liefst in Las Vegas al zijn tweede plaats in de eindstand wil veiligstellen. “Dit is een mooie plek om het te doen. Las Vegas wordt een waanzinnige race. De Formule 1 heeft de hele stad overgenomen”, zei de teamgenoot van Verstappen.