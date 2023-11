Jamaicaanse sprintkampioene Thompson-Herah breekt met coach

Vijfvoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah heeft gebroken met haar coach Shanikie Osbourne. De 31-jarige atlete uit Jamaica, die zowel op de Olympische Spelen van Rio (2016) als Tokio (2021) goud won op de 100 en 200 meter sprint, beweert dat Osbourne te veel geld vraagt voor haar diensten.

“Het door haar voorgestelde pakket was extreem buitensporig en zonder enige flexibiliteit om over te onderhandelen”, meldde het management van de sprintvedette. “We zagen ons genoodzaakt de hulp van een andere coach in te schakelen.”

Thompson-Herah heeft haar zinnen gezet op nieuw succes bij de Spelen van 2024 in Parijs. “De focus gaat op de voorbereiding voor het nieuwe seizoen, waarin ze haar olympische titels wil verdedigen”, aldus haar management. De Jamaicaanse is de op een na snelste vrouw in de geschiedenis op de 100 meter. Ze klokte ooit 10,54 seconden, slechts 5 honderdsten boven het wereldrecord uit 1988 van Florence Griffith-Joyner (10,49). Afgelopen seizoen kwam ze door blessures niet tot grootse daden. Zo ontbrak ze op de WK in Boedapest op de individuele nummers.