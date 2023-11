NBA schorst ‘onsportieve’ basketballer Green vijf duels

De NBA heeft Draymond Green van Golden State Warriors voor vijf wedstrijden geschorst. De basketballer kreeg die straf voor zijn agressieve gedrag tijdens de wedstrijd tegen Minnesota Timberwolves van afgelopen dinsdag.

Green mengde zich ongevraagd in een handgemeen tussen Klay Thompson en Jaden McDaniels. Hij greep Rudy Gobert, die probeerde te sussen in het conflict, hardhandig beet en trok hem weg. De NBA zei dat de actie van Green “onsportief en gevaarlijk” was. Bij de lengte van de schorsing speelde mee dat Green vaker onsportief gedrag heeft vertoond.

Thompson, McDaniels en Green werden alle drie verwijderd uit de wedstrijd, die nog maar net begonnen was. Thompson, Gobert en McDaniels kregen ieder een boete van 25.000 dollar voor hun aandeel in de schermutseling.