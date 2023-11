PostNL nieuwe medesponsor wielerploeg dsm-firmenich

Wielerploeg dsm-firmenich heeft met PostNL een nieuwe medesponsor. Vanaf 2024 gaat het team verder onder de naam ‘Team dsm-firmenich PostNL’. Het Nederlandse postbedrijf verbindt zich voor drie jaar aan de vrouwen-, mannen en development-programma van de ploeg.

“Samen zetten we ons in voor successen en bouwen we aan een gezonde toekomst, zowel op als naast de fiets”, meldt ploegleider Iwan Spekenbrink over de samenwerking. “PostNL en dsm-firmenich geven het team, samen met de andere partners, een stevige basis voor de komende jaren voor sportieve groei en kansen.”

Team dsm-firmenich trok dit jaar topsprinter Fabio Jakobsen aan. Ook de Nederlandse renners Gijs Leemreize, Timo Roosen, Bram Welten en Julius van den Berg rijden voor de ploeg.