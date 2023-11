Skeletonster Bos begint op olympische baan met goede herinneringen

Skeletonster Kimberley Bos is voor het eerst terug bij de olympische baan in Yanqing, waar ze tijdens de Winterspelen voor een primeur zorgde. Hier begint vrijdag haar nieuwe wereldbekerseizoen op de baan waar ze in 2022 als eerste Nederlandse ooit de bronzen medaille veroverde.

Bos zit al even in China, op dezelfde locatie als tijdens de Olympische Spelen. Toen waren de atleten in een bubbel afgescheiden van de rest van China. “Het is de eerste keer dat we terug zijn. Dan ga je toch die Spelen terughalen, hoe die wedstrijd was”, herinnert de 30-jarige skeletonster uit Ede zich de spannende vierde run en de euforie. “Het is ook gek. We zitten hier in hetzelfde dorp, er is geen covid meer, maar we kunnen toch nergens naartoe. Gelukkig heeft niet meer iedereen zijn afgescheiden vierkante meter in de eetzaal zoals toen.”

Bos is de laatste dagen vooral het ritme van de baan aan het voelen en haar materiaal aan het testen. “Daar kunnen we misschien nog wat op winnen. Het is altijd lang wachten tot het weer begint en dan is het spannend waar je staat in het veld, hoe je start is”, legt ze uit. “Eenmaal in het seizoen groei ik er verder in.”

Dat seizoen krijgt zijn hoogtepunt met de WK in het Duitse Winterberg in februari, volgens Bos toch een beetje haar ’thuisbaan’. “Het is nog niet eens dat ik er veel vaker slee dan op andere banen. Maar er zijn daar altijd zo veel Nederlanders. Dat is heel leuk.”

Afgelopen jaar zorgde Bos opnieuw voor een primeur door als eerste Nederlandse een WK-medaille te veroveren. Ze werd tweede in St. Moritz en bleef maar 1 honderdste van een seconde van de wereldtitel verwijderd, maar de positieve gedachten overheersen bij haar. “Het betekent voor mij dat ik zilver heb gewonnen. Ik ben trots dat ik een WK-medaille heb behaald.”

De strijd in Winterberg zal opnieuw met vooral de Duitse skeletonsters worden gevoerd, die vorig jaar met Susanne Kreher het WK wonnen en met Tina Hermann het EK. In Winterberg heeft Bos niet zo’n grote trainingsachterstand ten opzichte van de Duitse rivalen als op die andere Duitse baan in Altenberg. Daarnaast heeft ze er veel vertrouwen, ze won er drie keer een wereldbeker. “Het is iets minder technisch en je moet vooral veel snelheid creĆ«ren.”

Maar met de WK is ze nog niet bezig. Eerst komen er wedstrijden op plekken waar Bos niet vaak is geweest. “Zoals La Plagne, daar hebben veel van ons nog niet gesleed, en Lillehammer.” Anders wordt ook dat er dit seizoen meer deelnemers zijn dan in voorgaande jaren. “Dat wordt voor iedereen wennen, langere trainingen en wedstrijden.”