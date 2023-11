Tennisser Sinner naar halve eindstrijd van ATP Finals

Tennisser Jannik Sinner heeft zich als eerste Italiaan ooit geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals. Hij is zeker van minimaal een tweede plaats in de poule, omdat Novak Djokovic er niet in is geslaagd de Pool Hubert Hurkacz in twee sets te verslaan. De Serviër won de eerste set, maar verloor de tweede set op het eindejaarstoernooi in Turijn.

Djokovic is nu ook niet zeker meer van een plaats in de halve finales als hij Hurkacz verslaat. De nummer 1 van de wereld blijft dan afhankelijk van de uitslag van de partij tussen Sinner en Holger Rune, die donderdagavond wordt gespeeld.