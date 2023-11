Van de Zandschulp nog fit genoeg voor belangrijke rol in Daviscup

Botic van de Zandschulp denkt dat Nederland een kans heeft tegen Italië in de kwartfinales van de Daviscup Finals. De 28-jarige tennisser zegt fit te zijn voor de wedstrijd volgende week donderdag in Málaga, waar hij als tweede enkelspeler mogelijk een belangrijke rol te vervullen heeft.

“Het zal zeker uitmaken of Jannik Sinner bij Italië meespeelt. Hij is op dit moment een van de beste spelers van de wereld. Dat heeft hij ook in Turijn bij de ATP Finals laten zien”, verwijst Van de Zandschulp naar de zege van Sinner op Novak Djokovic.

Met Tallon Griekspoor die dan waarschijnlijk tegen Sinner speelt, ligt er veel druk op Van de Zandschulp om de andere Nederlandse enkelpartij te winnen, zodat Nederland nog voor de zege kan strijden via de dubbel. “Ja, dan ligt daar voor mij misschien een hoofdrol”, erkent de tennisser. Tegen welke Italiaanse speler dat zal zijn, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego of Matteo Arnaldi, weet ook teamcaptain Paul Haarhuis nog niet.

Van de Zandschulp was twee maanden geleden voor de vorige wedstrijden in de Daviscup nog een beetje onwennig na lang blessureleed. In de afgelopen maanden speelde hij echter nog veel toernooien en boekte hij overwinningen op hoger geplaatste spelers als Tommy Paul en Adrian Mannarino. “Het is lang geleden dat ik zo veel wedstrijden heb gespeeld. Ik heb in twee weken negen wedstrijden gespeeld. Daarin heb ik zeker vertrouwen opgedaan”, vertelde hij via een digitale verbinding, omdat hij nog niet op het nationale trainingscentrum in Amstelveen bij de rest van het team is.

Van de Zandschulp speelde deze week nog in Frankrijk in competitieverband een partij tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. “Een lange partij, goed voor het ritme”, zegt hij. “Ik heb nog niet het gevoel gehad dat ik aan een break toe ben. Dat had ik vorig jaar wel op het einde van het jaar.”

De tennisser ging kort in op de plotselinge breuk met zijn coach Sven Groeneveld afgelopen maand. “Soms ben je het niet met elkaar eens en is het beter om afscheid van elkaar te nemen. In deze situatie dachten we daar allebei zo over”, wil hij erover kwijt. “Ik ging er beter van tennissen, dus ik heb dat gelukkig naast me neer kunnen leggen”, zegt de tennisser over de laatste toernooien waarin hij begeleid werd door Ronald Hooijer.

Van de Zandschulp hoopt dat hij de voorbereiding voor het nieuwe seizoen in december in kan gaan met een nieuwe coach, of misschien wel twee, zo denkt hij hardop. “Een wat oudere coach en een jonger iemand, die het een beetje afwisselen.”