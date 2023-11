Verstappen heeft ‘nul interesse’ in Formule 1-show Las Vegas

Max Verstappen heeft nog maar eens herhaald dat hij de Grote Prijs van Las Vegas in de Formule 1 meer show vindt dan sport. “Ik heb daar nul interesse in”, zei de drievoudig wereldkampioen na de spectaculaire openingsshow op de befaamde Strip van de Amerikaanse gokstad.

“Dit is een combinatie van 99 procent show en 1 procent sport. Sommige mensen zien de show graag, maar ik vind het helemaal niet leuk. Ik ben opgegroeid met het kijken naar sport en prestaties”, aldus de coureur van Red Bull.

De Amerikaanse eigenaar Liberty Media vierde de terugkeer van de Formule 1 naar Las Vegas met optredens van wereldsterren als Kylie Minogue, John Legend en Thirty Seconds to Mars en een spectaculaire lichtshow. De twintig Formule 1-coureurs ondergingen een uitbundige presentatie aan tienduizenden toeschouwers op het lange rechte stuk naar start en finish.

Verstappen vond het maar niks. “Het maakt niet uit of ik het leuk vind of niet, er wordt hier veel geld verdiend. Maar ik ga niet doen alsof en geef gewoon mijn mening. Wat mij betreft, hoeft al dat entertainment niet; je staat daar en ziet eruit als een clown.”

Las Vegas is na 41 jaar teruggekeerd op de kalender en geldt als het prestigeproject van de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1. Het de voorlaatste race van het seizoen en de stad heeft een volledig nieuw stratencircuit opgebouwd. Het is een parcours van 6,2 kilometer lang dat via zeventien bochten door de stad slingert langs iconen van de gokstad als Caesars Palace, Bellagio en The Venetian. De auto’s kunnen naar verwachting 340 kilometer per uur rijden op het 1,8 kilometer lange rechte stuk over de Strip.

“We stappen met zijn allen in het grote onbekende”, zei Verstappen over het circuit. “We weten niet wat we kunnen verwachten, want we beschikken uiteraard niet over data uit het verleden. Er is dus veel te leren, maar wij benaderen deze race zoals alle anderen. De temperaturen zijn laag, dus het is interessant om te zien hoe de RB19 in deze omstandigheden presteert”, aldus de Nederlander, die dit seizoen al zeventien races won en al sinds de GP van Qatar zeker is van zijn derde wereldtitel.