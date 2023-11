Verstappen in Las Vegas op jacht naar de 53 zeges van Vettel

Max Verstappen vervolgt dit weekeinde in de Grote Prijs van Las Vegas zijn recordjacht in de Formule 1. De coureur van Red Bull kan in het Amerikaanse gokparadijs voor de achttiende keer een race winnen in dit seizoen. Daarmee zou hij zijn bestaande record van meeste zeges in één seizoen verder uitbreiden.

Als hij wint, evenaart hij de Duitser Sebastian Vettel met 53 GP-zeges totaal. Verstappen zou dan de derde plaats in de eeuwige ranglijst delen met de coureur die in een Red Bull tussen 2010 en 2013 vier keer op rij de wereldtitel veroverde. Verstappen stelde dit jaar in Qatar, op zes races van het einde, zijn derde wereldtitel al veilig. De Brit Lewis Hamilton voert de ranglijst aller tijden aan met 103 overwinningen, de Duitser Michael Schumacher staat tweede met 91 zeges.

“Alle races zijn voor mij even belangrijk en ik zal als altijd mijn best doen om te winnen, al kijk ik niet echt uit naar deze race”, zei Verstappen in aanloop naar de race op het stratencircuit van Las Vegas.

De Nederlander liet zich al ontvallen dat hij niet veel op heeft met de glitter en glamour die rond de grand prix hangt, en de coureur van Red Bull is ook niet enthousiast over het circuit. “Er zijn eerlijk gezegd niet veel bochten, dus heel opwindend ziet het er niet uit. Ik vrees ook dat we niet veel grip zullen hebben”, zei hij. “Maar natuurlijk zal het wel geweldig zijn om over de Strip te racen.”