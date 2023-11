Zieke Vanthourenhout mist ook veldritten in Merksplas en Troyes

Europees veldritkampioen Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) moet het dubbele veldritweekend Merksplas-Troyes ook aan zich voorbij laten gaan. De Belg heeft nog steeds maagproblemen.

Vanthourenhout miste afgelopen zondag al de derde wedstrijd om de wereldbeker in Dendermonde, die gewonnen werd door de Nederlander Pim Ronhaar.

“Michael is tot op de dag van vandaag helaas nog niet hersteld”, zegt teammanager Jurgen Mettepenningen. “Een streep door onze rekening, maar starten in Merksplas of Troyes is onmogelijk. Hopelijk is Michael snel weer helemaal de oude en kunnen we hem in Kortrijk en Dublin terug op volle kracht in actie zien.”

De Urban Cross Kortrijk en de wereldbekerwedstrijd in Dublin worden op 25 en 26 november verreden.