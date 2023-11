Alcaraz ontmoet Djokovic bij ATP Finals na winst op Medvedev

Tennisser Carlos Alcaraz is zeker van de halve finales bij de ATP Finals in Turijn. De Spanjaard versloeg de al geplaatste Rus Daniil Medvedev met 6-4 6-4, waardoor hij zeker is van de eerste plek in de groep. Zaterdag speelt Alcaraz tegen Novak Djokovic, een herhaling van de Wimbledon-finale eerder dit jaar.

Alcaraz, de huidige nummer 2 van de wereld, speelde met meer initiatief dan Medvedev. In de eerste set ging het enige tijd gelijk op. Toch was het de 20-jarige Alcaraz die op 3-3 de eerste break plaatste. Die gaf hij niet meer uit handen. Op 5-4 serveerde hij soepeltjes de set uit.

In set twee veranderde er weinig. Alcaraz hield het initiatief, speelde aanvallender dan zijn tegenstander en drukte de Rus daardoor meer naar achteren dan andersom. Pas op 4-4 leidde dat tot de eerste en enige break van de set. Die bleek genoeg voor de winst, waardoor in Turijn een droomduel nu aanstaande is.

Zaterdag ontmoet Alcaraz dus de huidige nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. De Serviër plaatste zich donderdag al voor de halve finales. Het staat 2-2 in onderlinge ontmoetingen tussen beide tennissers. Het laatste duel tussen de twee, bij het masterstoernooi van Cincinnati, ging in drie sets naar Djokovic. Alcaraz versloeg hem daarvoor in de finale van Wimbledon.

De andere halve finale in Turijn gaat tussen Medvedev en de Italiaan Jannik Sinner. Alexander Zverev en Andrej Roeblev spelen vrijdagavond nog een groepswedstrijd, maar beide tennissers zijn na de winst van Alcaraz al uitgeschakeld.