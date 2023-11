Autocoureur Sainz kan straf na losliggend putdeksel niet geloven

Carlos Sainz kan nauwelijks geloven dat hij een gridstraf van tien plaatsen heeft gekregen voor de Grote Prijs van Las Vegas in de Formule 1. “Ik krijg straf voor iets waar ik geen schuld aan heb”, mopperde de coureur van Ferrari die zondag voor de start van de race tien plaatsen naar achteren moet. “Iedereen zal snappen hoe teleurgesteld ik ben.”

Sainz kreeg de gridstraf omdat hij onderdelen van zijn Ferrari moest vervangen. Dat was nodig omdat zijn auto in de eerste training beschadigd raakte toen hij over een losliggend putdeksel reed.

Na dat incident werd de eerste vrije training in de vroege vrijdagochtend Nederlandse tijd al na tien minuten stilgelegd en niet meer voortgezet. Stewards van de autosportbond FIA zagen zich genoodzaakt de sessie af te vlaggen en een inspectie van alle putdeksels op het circuit uit te voeren om de veiligheid van de baan te garanderen. Het zou gaan om meer dan honderd putdeksels.

De Formule 1 is na 41 jaar terug in Las Vegas. In de glamoureuze gokstad is voor miljoenen geïnvesteerd om een nieuw stratencircuit aan te leggen dat voert over de befaamde Strip en langs tal van beeldbepalende gebouwen. Het is de voorlaatste race van dit seizoen, waarin Max Verstappen al wekenlang zeker is van de wereldtitel.