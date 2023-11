Dubbelspecialist Koolhof strandt in groepsfase ATP Finals

Tennisser Wesley Koolhof is er niet in geslaagd de halve finales van de ATP Finals te halen. De 34-jarige dubbelspecialist verloor met zijn Britse partner Neal Skupski van de Australiƫr Matthew Ebden en Rohan Bopanna uit India (6-4 7-6 (5)), waardoor het eindejaarstoernooi in Turijn er na de groepsfase op zit voor het als tweede geplaatste duo. Ebden en Bopanna zijn zeker van de halve finales.

Voor Koolhof en Skupski was het toernooi in Turijn het laatste evenement dat ze samen spelen. Volgend jaar speelt Koolhof weer samen met de Kroaat Nikola Mektic, met wie hij in 2020 de ATP Finals won. Koolhof en Skupski wonnen alleen hun eerste wedstrijd in Turijn, van Rinky Hijikata en Jason Kubler.