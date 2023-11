Leerdam grijpt net naast brons op 500 meter bij wereldbeker

Jutta Leerdam is bij de wereldbekerwedstrijden in Beijing vierde geworden op de 500 meter. De 24-jarige sprintster was met 38,01 net iets langzamer dan de Zuid-Koreaanse Kim Min-sun die één honderdste sneller was en brons pakte. Olympisch kampioene Erin Jackson, bleef met 37,91 landgenote Kimi Goetz nipt voor en pakte de zege.

Wereldkampioene Femke Kok, die vorige week de tweede 500 meter van het seizoen won, ontbrak omdat ze ziek is.

In de slotrit kon Leerdam in het volle rondje haar achterstand na de eerste 100 meter op Goetz niet meer goedmaken. De wereldkampioene op de 1000 meter eindigde nipt achter de Amerikaanse. Die was met 37,92 weer één honderdste langzamer dan Jackson, die in 2022 bij de Spelen ook won op deze baan.

Marrit Fledderus en Dione Voskamp zetten allebei 38,31 op de klok. In duizendsten gemeten was Fledderus net iets sneller. Ze werd zesde in precies dezelfde tijd als Kurumi Inagawa. Voskamp werd ook met die tijd achtste.

Naomi Verkerk werd met 39,01 negentiende.