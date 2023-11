Schaatser Scheperkamp mist net brons op 500 meter bij wereldbeker

Merijn Scheperkamp is bij de wereldbekerwedstrijden in het Chinese Beijing als vierde geëindigd op de 500 meter. De Europees kampioen sprint kwam tot een tijd van 35,00 en was daarmee 2 duizendsten van een seconde langzamer dan de Zuid-Koreaan Kim Jun-ho. De zege ging naar de Japanner Wataru Morishige in 34,72 voor zijn landgenoot Yuma Murakami.

Scheperkamp was een van slechts twee Nederlanders in de A-groep door de afmelding van de zieke Hein Otterspeer. Hij kwam na een opening van 9,70 tot 35,00 en bleef de Italiaan David Bosa net voor.

Janno Botman kon niet in de buurt van de tijd van Scheperkamp komen. Met een wijde buitenbocht reed hij 35,24. Dat was uiteindelijk goed voor de twaalfde tijd.

Morishige was in zijn rit veel sneller dan landgenoot Yudai Yamamoto en boekte zijn tweede wereldbekerzege van dit seizoen. Zijn tijd van 34,72 was onbereikbaar voor zijn landgenoot Tatsuya Shinhama die na een mislukte binnenbocht ternauwernood op de been bleef en uitkwam op 35,20. Murakami kwam na een razendsnelle opening van 9,47 dicht bij de tijd van Morishige, maar bleef er met 34,82 net boven.

Kai Verbij reed eerder op de dag de tweede tijd in de B-groep met 35,28. Alleen olympisch kampioen Tingyu Gao, die voor het eerst weer meedeed, was ruim sneller. Hij won in 34,87. Sebas Diniz werd zesde in 35,59. Tim Prins, die mocht starten door de afmelding van Otterspeer, werd elfde met 35,80.