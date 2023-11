Van Gerwen uitgeschakeld in achtste finales Grand Slam of Darts

Michael van Gerwen is al in de achtste finales van de Grand Slam of Darts uitgeschakeld. De drievoudig winnaar van het toernooi verloor van de Australiƫr Damon Heta: 7-10.

Van Gerwen won de Grand Slam of Darts in 2015, 2016 en 2017. De 34-jarige Brabander begon redelijk aan zijn achtste finale en leidde al snel met 4-2. Vervolgens verloor hij vijf legs op rij (4-7) en was hij niet meer in staat terug te komen.

De Grand Slam of Darts is een belangrijk meetmoment voor het WK dat volgende maand begint. Van Gerwen vertelde eerder deze week dat hij last had van jicht. Het is onduidelijk of hij ook tijdens zijn partij met Heta last had van ontstekingen. Een teleurgestelde Van Gerwen verscheen na zijn nederlaag niet voor de camera van Viaplay.

Danny Noppert slaagde er ook niet in de kwartfinales te bereiken. De Fries verloor in de achtste finales vrij kansloos van de Engelsman Stephen Bunting (10-4). Zo gaat de Grand Slam of Darts verder zonder Nederlanders. Van Gerwen en Noppert hadden zich als groepswinnaars voor de achtste finales geplaatst.