Zieke Kok niet aan de start op 500 meter bij wereldbeker Beijing

Schaatsster Femke Kok ontbreekt later vrijdag op de 500 meter bij de tweede wereldbekerwedstrijden in het Chinese Beijing. De wereldkampioene op de 500 meter heeft koorts. “Ik keek er echt naar uit weer op deze mooie ijsbaan in Beijing te mogen schaatsen, maar helaas heb ik koorts, dus voor nu geen races voor mij”, meldt ze via Instagram.

De 23-jarige Friezin eindigde vorige week als derde op de eerste 500 meter bij de wereldbeker in het Japanse Obihiro en won de tweede 500 meter. Daardoor stond ze samen met de Amerikaanse Kimi Goetz op 108 punten bovenaan in het klassement.

Door de afmelding van Kok is Helga Drost gestart op de 500 meter in de B-groep. Daar werd ze achtste in 39,18.