Italiaan Sinner voor het eerst in eindstrijd ATP Finals

Jannik Sinner heeft voor het eerst in zijn loopbaan de eindstrijd van de ATP Finals bereikt. De 22-jarige Italiaanse tennisser versloeg voor eigen publiek in Turijn in de halve finales de Rus Daniil Medvedev met 6-3 6-7 (4) 6-1.

Sinner forceerde al vroeg in de eerste set een break en wist deze voorsprong vast te houden. In de tweede set kreeg de 27-jarige Medvedev bij een stand van 4-3 de kans de service van de Italiaan te breken, maar hij benutte deze mogelijkheid niet. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Medvedev slaagde er daar toch in de wedstrijd te verlengen.

In de derde set kreeg Sinner opnieuw al snel breekkansen. Dankzij een dubbele fout van Medvedev ging zijn servicegame naar Sinner. De Rus baalde zichtbaar van zijn fout en smeet uit frustratie met zijn racket. Dat leverde hem een waarschuwing op. Hij liet ook zijn ongenoegen blijken over het Italiaanse publiek dat duidelijk op de hand was van Sinner. Mede door al zijn ergernis slaagde Medvedev er niet meer in om terug in de set te komen. Sinner maakte de wedstrijd met 6-1 af.

Sinner speelt zondag in de finale tegen de winnaar van de ontmoeting tussen titelverdediger Novak Djokovic en Carlos Alcaraz.