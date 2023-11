Roest is op 5000 meter in Beijing ongrijpbaar voor concurrentie

Schaatser Patrick Roest heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Beijing ook de tweede 5000 meter gewonnen. De 27-jarige wereldkampioen op deze afstand zette met 6.11,40 een tijd neer waar Davide Ghiotto en en Sander Eitrem in de slotrit niet aan konden tippen. De Italiaan werd voor de Noor tweede.

Roest moest als eerste van de favorieten voor de zege een tijd neerzetten. De snelste tijd tot dan toe was van de Noor Hallgeir Engebraten die 6.18,94 had gereden. Met nog tegenstanders als Ghiotto en Eitrem na hem wist Roest dat het sneller moest. Tegen de Noor Sverre Lunde Pedersen begon hij met ongeveer dezelfde tussentijden als een week eerder in Obihiro, toen hij na een lange achtervolging Ghiotto klopte met 6.10,99.

Roest kwam op dezelfde tijd door na 3000 meter als in Japan en versnelde daarna licht. Hij had niet de eindsprint in huis van een week eerder, maar toen had hij met de Italiaan ook een richtpunt voor zich. Met 6.11,40 zette Roest een tijd neer die de concurrenten een week eerder niet in de benen hadden.

In de laatste rit konden Eitrem en Ghiotto elkaar in het begin helpen aan snelle ronden. Daarmee waren ze in de tussentijden ook net iets sneller dan Roest, totdat Ghiotto ervandoor ging. In de slotronden moest hij echter te veel toegeven op de Nederlander en genoegen nemen met de tweede plaats.

Chris Huizinga had eerder 6.22,02 gereden. Met die tijd, bijna 3 seconden sneller dan een week eerder, werd hij negende. Jesse Speijers kwam in zijn tweede wedstrijd in de wereldbeker tot 6.24,80 en eindigde als twaalfde.

Roest gaf toe dat hij met spanning had gekeken naar de slotrit. “Ze reden lang onder mijn tijd en hadden een mooie race tegen elkaar. Dan weet je nooit hoe de laatste rondjes gaan aflopen”, zei de Lekkerkerker bij de NOS. “Misschien had ik mijn rit iets verstandiger ingedeeld, een beetje hetzelfde als vorige week.”

Waar Ghiotto een aanval had aangekondigd op het baanrecord waarmee de Zweed Nils van der Poel bij de Spelen van 2022 het goud had gepakt, was Roest voorzichtiger. “Ik ben niet op die tijd weggegaan. Het hangt ook af van de vorm en wat voor ijs er ligt. We zijn ook minder dan met de Spelen. Dat was een piekmoment, dan sta je anders aan de start.”

Eerder op de dag was Gert Wierda de snelste in de B-groep. Hij kwam in een wedstrijd met vier schaatsers in de baan tot een tijd van 6.20,81. Marwin Talsma werd derde in 6.21,42. De schaatsers hadden de eerste wedstrijd in Japan overgeslagen.