Schaatsers moeten genoegen nemen met derde plaats op teamsprint

De Nederlandse schaatsers zijn bij de wereldbekerwedstrijd in Beijing als derde geƫindigd op de teamsprint. Jenning de Boo, Wesly Dijs en Louis Hollaar werden in de laatste rit verslagen door de schaatsers van de Verenigde Staten, die wonnen in 1.20,27. Het Nederlandse team was met 1.20,73 in duizendsten van een seconde ook langzamer dan China.

De Boo, Dijs en Hollaar moesten de tijd van China zien te kloppen. Die hadden op hun eigen olympische baan de beste tijd neergezet met 1.20,72, met name door de snelle slotronde van Zhongyan Ning. De Amerikanen met Austin Kleba, Cooper Mcleod en Zach Stoppelmoor waren niet alleen sneller dan de Nederlanders, maar doken ook onder de tijd van China.