Schaatsers niet in de buurt van podium op tweede 500 meter

De Nederlandse schaatsers zijn bij de wereldbeker in Beijing niet in de buurt van de medailles gekomen op de tweede 500 meter. Kai Verbij was de beste Nederlander op de zevende plaats. De overwinning ging naar de Japanner Wataru Morishige die in 34,69 won voor Laurent Dubreuil uit Canada en zijn landgenoot Yuma Murakami.

Merijn Scheperkamp was een dag eerder op 2 duizendsten van een seconde als vierde geëindigd. Dat was tot dusverre zijn beste uitslag. Hij kon die prestatie echter geen vervolg geven. Met 35,25 eindigde hij als twaalfde.

Verbij had zich met een tweede plaats in de B-groep vrijdag weer gekwalificeerd voor de A-groep. Daarin kwam hij tot een tijd van 35,09. Janno Botman was ook net iets sneller dan Scheperkamp. Met 35,13 werd hij achtste.

Hein Otterspeer, die zich een dag eerder nog had afgemeld omdat hij ziek was, reed 35,44. De 34-jarige sprinter eindigde daarmee als zeventiende.

Olympisch kampioen Tingyu Gao maakte voor het eerst sinds de Spelen zijn rentree in de A-groep van de wereldbeker, nadat hij een dag eerder de snelste in de B-groep was geweest. Voor volle tribunes kwam de Chinees tot 34,94. Hij moest daarna toezien hoe Morishige onder die tijd dook en alweer zijn derde wereldbekerzege op de 500 meter pakte. Murakami leek op weg naar een betere tijd in de laatste rit, maar door missers in de laatste bocht bleef hij met 34,82 boven die tijd en was hij ook één honderdste langzamer dan Dubreuil.