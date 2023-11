Veldrijdster Alvarado ook in Merksplas ongenaakbaar

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft ook de vierde wedstrijd voor het klassement van de Superprestige gewonnen. De Rotterdamse van Alpecin-Deceuninck was in Merksplas oppermachtig en boekte haar derde zege in de reeks. Vorige week was ze ook al de beste in de wereldbekercross van Dendermonde.

Lucinda Brand, sinds vorige week terug in het veld na een schouderoperatie, finishte als tweede. De Belgische Marion Norbert Riberolle voorkwam een volledig Nederlands podium door Annemarie Worst in de slotronde voorbij te gaan.

Inge van der Heijden en Brand waren het beste weg in Merksplas waar opnieuw een modderig parcours lag. Brand reed bij de eerste finishpassage al alleen op kop. Alvarado, de afgelopen weken bij afwezigheid van wereldkampioen Fem van Empel de beste in het veld, volgde op zes tellen terwijl ook Worst al voorbij Van der Heijden was gesneld.

Brand maakte in de tweede ronde wat foutjes die Alvarado de mogelijkheid boden de koppositie over te nemen. Brand gleed in de derde ronde nogmaals onderuit, maar was de enige renster die nog in de buurt van Alvarado kon blijven.

“Ik ben hier echt heel blij mee”, sprak een bemodderde Alvarado (25) na haar vierde zege van het seizoen. “Eigenlijk voelde ik me niet zo goed tijdens de wedstrijd. Ik was ook niet goed weg en werd even opgehouden. Ik heb moeten vechten om het gat dicht te rijden.”

Alvarado wist wat haar op dat moment te doen stond. “Erop en erover. Daarna maakte zij een foutje waardoor ik wat ruimte had en in de derde ronde wat rustiger kon gaan rijden.”

Zondag volgt een cross om de wereldbeker in het Franse Troyes. Daar neemt Alvarado het op tegen onder anderen Puck Pieterse, die na een pauze haar seizoen vervolgt.