Verstappen mist kennis en passie bij fans in in Las Vegas

Max Verstappen is niet bepaald enthousiast over de terugkeer van de Formule 1 in Las Vegas. In het Amerikaanse gokparadijs wordt dit weekeinde de voorlaatste grand prix van het seizoen verreden. Verstappen mist passie en kennis voor zijn sport in de stad die vooral veel bars, casino’s en concertzalen herbergt. “Ik begrijp dat hier mensen komen kijken die voor het eerst een race in de Formule 1 meemaken, maar probeer ze dan ook iets bij te brengen over onze sport”, mopperde de Nederlander na de kwalificatie.

Verstappen vindt dat de Formule 1 niet kan worden behandeld als gewoon een andere attractie op de Strip, de bekendste straat in Las Vegas met de vele neonreclames. “De meeste mensen zijn hier alleen maar om te feesten, te drinken of een dj te zien optreden. Je kunt dat overal ter wereld doen, naar Ibiza gaan en je helemaal te pletter zuipen, maar dat is wat er hier gebeurt. Ze begrijpen eigenlijk niet wat we doen of wat we op het spel zetten.”

Verstappen zei voor de start van het raceweekeinde al de wedstrijd in Las Vegas als “een combinatie van 99 procent show en 1 procent sport” te zien. “Sommige mensen zien de show graag, maar ik vind het helemaal niet leuk. Ik ben opgegroeid met het kijken naar sport en prestaties.”