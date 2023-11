Verstappen tevreden ondanks derde tijd

Max Verstappen kon na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Las Vegas leven met de door hem gerealiseerde derde tijd achter de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz. “Ik ben best wel blij met mijn ronde. Ik heb weinig fouten gemaakt”, vertelde de wereldkampioen van Red Bull bij Viaplay.

Verstappen dacht na de tweede kwalificatieronde dat een top 3-notering er niet in zat. “Ik had liever ook wat meer snelheid gehad. Maar je weet dat dit een circuit is waar de Ferrari’s heel snel zijn in één ronde. Ik hoop dat het morgen onze kant op valt”, doelde hij op de grand prix zelf die op de late zaterdagavond in Las Vegas wordt verreden. In Nederland is het dan al 07.00 uur in de ochtend.

De kou heeft veel invloed op de banden en zal een grote rol spelen in de wedstrijd. “Ik had nu niet de grip die zij wel hadden”, vertelde Verstappen. “Ik maak me er niet heel druk om. Het zal erom gaan de banden zo lang mogelijk heel te houden. Wie dat het beste voor elkaar heeft, wint.”

Verstappen verzekerde zich begin oktober al van de wereldtitel en kan in Las Vegas zijn achttiende zege van het seizoen boeken. De Nederlander staat wel op de eerste startrij, want Sainz moet door een gridstraf tien plaatsen naar achteren.