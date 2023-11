Woods maakt rentree bij eigen golftoernooi op de Bahama’s

Tiger Woods maakt eind deze maand zijn rentree bij de Hero World Challenge. De Amerikaanse golflegende is organisator van het toernooi op de Bahama’s. Hij kwam sinds dit voorjaar niet meer in actie door een operatie aan een enkel. Woods moest een ingreep ondergaan omdat hij nog steeds problemen heeft met zijn rechterbeen dat werd verbrijzeld door een zwaar auto-ongeluk in 2021.

De afgelopen maanden was Woods wel op de golfbanen te zien, maar hij kwam zelf niet in actie. De voormalige nummer 1 van de wereld was onder meer caddie voor zijn zoon Charlie bij een toernooi voor junioren. In Amerikaanse media werd onlangs gemeld dat hij de training zou hebben hervat.

Woods deed in april voor het laatst mee op de PGA Tour. Hij golfde ook bij de Masters in Augusta, maar moest zich in de tweede ronde terugtrekken door problemen met een voet. Door zijn zware ongeluk stond de vijftienvoudig majorwinnaar veertien maanden aan de kant.

Aan de Hero World Challenge doen twintig spelers mee.