Djokovic wint voor de zevende keer de ATP Finals

Novak Djokovic heeft met zijn zevende overwinning in de ATP Finals weer een record aan zijn indrukwekkende erelijst toegevoegd. De 36-jarige Servische titelverdediger versloeg in de finale de 22-jarige Italiaan Jannik Sinner met 6-3 6-3.

De twee stonden tijdens het eindejaarstoernooi eerder tegenover elkaar. In de groepswedstrijd maakte Sinner een einde aan de zegereeks van Djokovic van negentien duels op rij. De Italiaan speelde sterk voor eigen publiek en boekte ook zeges op de Rus Daniil Medvedev, de Deen Holger Rune en de Griek Stefanos Tsitsipas. Djokovic won in de halve eindstrijd in twee sets van de Spanjaard Carlos Alcaraz. Maar gesteund door de fanatieke Italiaanse fans leek Sinner een kans te hebben in zijn eerste finale bij de ATP Finals.

De toeschouwers op de tribune roerden zich nadrukkelijk met luid gezang en geroep, maar het bracht Djokovic niet van de wijs. De ervaren Serviër sloeg op de tweede servicegame van Sinner toe en brak de Italiaan. Dat was voor de sterk serverende Djokovic voldoende om de eerste set met 6-3 te pakken.

In het begin van de tweede set werd Sinner meteen gebroken. Sinner probeerde nog wel terug te komen. Hij nam meer risico en kreeg tot grote vreugde van zijn fans twee breekpunten. Maar Djokovic werkte ze weg. Sinner had daarna nog wel kansen op de service van Djokovic, maar was niet secuur op de beslissende momenten. Met een dubbele fout bezorgde hij Djokovic de winst.