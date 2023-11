Dominante winst beachkoppel Immers en Van de Velde in Thailand

Beachvolleyballers Matthew Immers en Steven van de Velde hebben hun eerste grote toernooi gewonnen. Het Nederlandse duo zegevierde in de Challenger van Chiang Mai in Thailand. In de finale klopten ze de Polen Piotr Kantor en Jakub Zdybek in twee sets: 21-16 en 21-13.

Immers en Van de Velde waren behoorlijk dominant in Thailand. Ze stonden in het hele toernooi slechts één set af. Ze bereikten de finale na een overwinning op de Amerikanen Miles Evans en Chase Budinger (21-19 en 23-21).

De finale kende vanaf het begin weinig spanning. Na een ace van Van de Velde was het gat in de eerste set al snel vier punten: 7-3. Polen kon de achterstand niet meer goedmaken, mede door vijftien aanvalspunten van Immers. In de tweede set kon Polen aanvankelijk meekomen, maar bij een stand van 9-8 nam het Nederlandse koppel afstand met vijf punten op rij.