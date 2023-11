Engelsman Humphries wint Grand Slam of Darts

De Engelse darter Luke Humphries heeft voor het eerst de Grand Slam of Darts op zijn naam gebracht. In de finale in Wolverhampton versloeg hij zijn landgenoot Rob Cross met 16-8. Humphries was vorige maand ook al succesvol bij de World Grand Prix.

Hij begon de finale sterk en pakte een 2-0-voorsprong. Cross kwam nog wel op gelijke hoogte, maar daarna nam Humphries het initiatief over en trok de winst overtuigend naar zich toe.

Danny Noppert en Michael van Gerwen werden in de achtste finales uitgeschakeld.

Door zijn zege lijkt Humphries volgende maand de grote favoriet bij het WK, maar hij bleef zelf bescheiden. “Ik hoor zeker tot de kanshebbers. Het is wel mijn droom om de beste van de wereld te worden. Ik ga er ook alles aan doen, maar het wordt wel zwaar”, zei hij na afloop.