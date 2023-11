Golfer Luiten gooit drie clubs in een boom en mist kaart PGA-tour

Golfer Joost Luiten heeft in het slottoernooi van de Europese Tour geen speelkaart voor de Amerikaanse Tour kunnen bemachtigen. Een hoge klassering in de seizoensfinale in Dubai was nodig om een van de tien startbewijzen voor de lucratieve PGA-tour te verdienen, maar Nederlands beste golfer eindigde bijna als laatste.

Luiten, zesvoudig winnaar op de Europese Tour, vond ook in de vierde en laatste ronde op de Jumeirah Golf Estate niet zijn beste vorm. Met vier bogies en drie birdies kwam uit op 73 slagen, 1 boven par. Hij belandde op de 48e plaats in de eindstand met +3. Slechts twee golfers deden het slechter.

Uit frustratie over een mislukte bal smeet hij op een bepaald moment in de vierde ronde zijn golfclub in een boom. De stok bleef hangen. Luiten wierp er nog twee clubs achteraan om de vasthangende club eruit te krijgen, maar ook die stokken raakten verstrikt in de takken. “Ik was gefrustreerd, want ik had net een bogey gemaakt. Drie clubs kwamen vast te zitten in die boom, dat vat mijn week hier aardig samen”, zei Luiten op de website van de tour.