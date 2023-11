Kiplimo wint Zevenheuvelenloop en evenaart wereldrecord 15 km

De Oegandese atleet Jacob Kiplimo heeft de 38e editie van de Zevenheuvelenloop gewonnen. De regerend wereldkampioen veldlopen soleerde naar de winst in een tijd van 41.05 minuten. Daarmee evenaarde hij het wereldrecord, dat zijn landgenoot Joshua Cheptegei in 2018 neerzette in de wedstrijd over 15 kilometer in en rond Nijmegen.

Rogers Kibet, ook afkomstig uit Oeganda en de winnaar van vorig jaar, liep nu naar de tweede plaats in 42.44. De Keniaan Amos Serem werd derde in 43.07. Beste Nederlander was Filmon Tesfu op de vierde plaats in 44.00. Mike Foppen liep in zijn woonplaats naar de vijfde plaats in 44.01.

De winst bij de vrouwen ging naar de Keniaanse Beatrice Chepkoech in 47.12. Beste Nederlandse was Jill Holterman op de zevende plaats in 49.59.

Het zag er aanvankelijk niet naar uit de Kiplimo in de buurt zou komen van het wereldrecord. Het tempo lag in het begin van de wedstrijd aan de lage kant. Halverwege de race nam de atleet, die met 57.31 ook in het bezit is van het wereldrecord op de halve marathon, afstand van Kibet en Serem en begon hij aan zijn eenzame strijd tegen de klok. Kiplimo schroefde het tempo in de laatste kilometers heuvelaf naar de finish in Nijmegen zodanig op, dat hij de mondiale toptijd van Cheptegei bijna nog verbeterde.

Chepkoech prolongeerde haar titel van vorig jaar in de traditionele herfstloop, waar weer tienduizenden hardlopers deelnamen. Ze was dit jaar net iets sneller. Lonah Salpeter uit Israƫl eindigde als tweede in 47.55. De Keniaanse Stella Chesang werd derde in 48.02.