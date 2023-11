Leclerc: Las Vegas kon zich geen betere eerste race wensen

Charles Leclerc startte voor de vijfde keer dit jaar een Formule 1-race vanaf poleposition, maar de Monegask van Ferrari kon de beste uitgangspositie bij de start ook in de Grote Prijs van Las Vegas niet omzetten in winst. Max Verstappen in de Red Bull was voor de zoveelste keer sneller.

“Ik ben natuurlijk teleurgesteld met de tweede plaats, maar beter kon ik niet. Wat een race. Ik heb er met volle teugen van genoten”, zei Leclerc na afloop. Hij streed lang mee om de overwinning in de glamourrace in de Amerikaanse gokstad, maar zijn keuze om bij een tweede safetycar geen pitstop te maken brak hem op. Verstappen en Sergio Pérez haalden hem op ‘verser’ rubber in, hoewel Leclerc in de laatste ronde nog een succesvolle inhaalactie bij Pérez uitvoerde.

“Over het algemeen was ik erg sterk. Ik pak die tweede plaats met veel strijd. Zulke races wil je vaker hebben. Las Vegas kon zich geen betere eerste race wensen. Ik heb genoten, ook van die ongelooflijke energie in de stad.”