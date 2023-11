Mislukt weerzien met olympische baan roept vragen op bij Schouten

Irene Schouten had vooraf veel zin om terug te gaan naar de schaatsbaan van Beijing, waar ze in 2022 haar grote triomfen vierde tijdens de Olympische Spelen. Op het sportieve vlak werd het met de vijfde plek op de massastart en een totaal mislukte 3000 meter geen succesvol weerzien voor de drievoudig olympisch kampioene.

Schouten moest na het overslaan van de eerste wereldbekerwedstrijd in het Japanse Obihiro als eerste starten op de 3000 meter. De 31-jarige Noord-Hollandse zag haar rondetijden al snel fors oplopen, waar ze normaal een vlak schema rijdt of zelfs kan versnellen in de slotronden. Met 4.10,62 eindigde ze als achtste en moet ze voor de volgende wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger er rekening mee houden dat ze moet starten in de B-groep. Wereldkampioene Ragne Wiklund won in 4.03,43 en teamgenote Marijke Groenewoud was eerder op de dag met 3.59,34 veel sneller in de B-groep.

“Ik heb er geen antwoord op. Het is een beetje hetzelfde als vorig jaar in Calgary, ik weet niet hoe dit kan”, was de eerste reactie van Schouten bij de NOS. Ze vergeleek het met haar mislukte race in de wereldbeker in Canada vorig seizoen. Toch kon ze wel redenen aanwijzen, zoals de nawee├źn van de reis naar China waar ze pas laat arriveerde en het feit dat ze heel kort na de dweil moest rijden. “Misschien heb ik wat meer moeite met de lange reis, want ik schaatste de dagen ervoor ook niet zo lekker. Het ging vanochtend al een stuk beter en dan hoop je dat het goed valt, maar dat gebeurde nu niet. Deze tijd is echt verschrikkelijk.”

De schaatsster had daardoor vooral vragen na de volgens haar mislukte reis naar China. “Hoe kan dit nou? Ik kom hier om goed te rijden, niet dat ik zo in de rondte rij. Ik ben hier nu voor niks naartoe gegaan. Dit is een weekend waarin ik liever niet had willen schaatsen.”

Schouten reist met haar ploeg door naar Tenerife voor een trainingskamp. “Gelukkig gaan we naar de zon, dan hoop ik dat de jetlag snel overgaat. Dit weekend moet ik snel vergeten en met de begeleiding gaan denken hoe dit kan. Als je helemaal naar China gaat, wil je een beetje normaal schaatsen en dit slaat helemaal nergens op. In Stavanger, geen jetlag en geen lange vlucht, hoop ik dat ik weer normaal rij.”

Door haar achtste plaats en het niet starten in Japan staat Schouten 21e in het klassement. Groenewoud klom door haar winst in de B-groep naar plek 22. Beune staat na twee wedstrijden derde.