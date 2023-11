Norris na crash in GP Las Vegas ontslagen uit ziekenhuis

Lando Norris heeft het ziekenhuis in Las Vegas verlaten. De coureur van McLaren is daar onderzocht na zijn zware crash tijdens de Grote Prijs in de Formule 1. Er is geen letsel bij hem aangetroffen, meldde de Britse renstal.

Norris raakte al vroeg in de race de controle kwijt over zijn auto en spinde. Hij ramde op hoge snelheid de betonnen muur en landde hard in de vangrails. De Brit kon zelf uit het wrak klimmen. “Nog een week om te resetten en alles eruit te halen in de seizoensfinale in Abu Dhabi”, meldde Norris, die dit seizoen liefst zes keer als tweede finishte.

Teambaas Andrea Stella verklaarde dat Norris over een bult reed en daardoor de macht over het stuur verloor. “Je kon alle auto’s zien vonken als ze over deze hobbel reden. Ik denk dat de combinatie van deze hobbel en de koude banden hem misschien heeft verrast. We zagen geen enkel probleem bij de auto”, aldus Stella.