Nuis schaatst na zege op 1500 meter ook naar winst op 1000 meter

Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Beijing zijn eerste zege op de 1000 meter gepakt. De olympisch kampioen van 2018 op deze afstand was met 1.08,11 veel sneller dan de gehele concurrentie. De 34-jarige schaatser had vrijdag ook al de 1500 meter op zijn naam geschreven.

Nuis was een week eerder nog net als vierde geëindigd. Op zijn tweede 1000 meter in de wereldbeker was hij op alle vlakken beter. Na een snelle start reed hij als enige een eerste rondje van 24 seconden. Ook zijn slotronde was beter dan de rest van de schaatsers, waardoor hij 0,88 seconden sneller was dan de Noor Havard Lorentzen, die zilver pakte in 1.08,99. De Chinees Zhongyan Ning pakte voor eigen publiek met 1.09,03 het brons.

Tim Prins en Jenning de Boo kwamen door hun slotronde niet in de buurt van de tot dan toe beste tijd van Lorentzen. Prins reed 1.09,54 en werd achtste. Ploeggenoot De Boo was iets sneller met 1.09,32. Dat was goed voor de zesde plaats.

Olympisch kampioen Thomas Krol was er niet bij op de 1000 meter op de baan waarop hij zijn mooiste titel veroverde. De schaatser had zich bij het kwalificatietoernooi in Thialf niet bij de beste vijf gereden. Hein Otterspeer, de winnaar van het wereldbekerklassement vorig seizoen, ontbrak om dezelfde reden. Wereldkampioen Jordan Stolz koos ervoor om te trainen en sloeg de wereldbeker in Beijing over.

Nuis was opgetogen over zijn tweede zege op de olympische baan van de Spelen van 2022 en vooral over de voorsprong die hij had op de rest van het veld. “Superlekker en wat een gat”, reageerde hij kort na zijn race bij de NOS. “Zo hoort het. Lang geleden dat het verschil zo groot was.”

De olympisch kampioen op de 1500 meter in Beijing zei vrijdag al dat hij zich goed voelde op “zijn baan”. Hij kon voor de 1000 meter putten uit revanchegevoelens omdat hij op deze afstand niet mocht starten bij de Spelen in Beijing en daardoor zijn olympische titel van 2018 niet kon verdedigen. “Ik kon twee jaar geleden niet starten. Nu zit ik zo ver voor de rest. Dat voelt supergoed.”

Tijmen Snel was eerder op de dag de beste in de B-groep. De 25-jarige schaatser die een week eerder in Obihiro als laatste was geëindigd in de A-groep herstelde zich met een tijd van 1.09,20.