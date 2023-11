Opnieuw geen wereldbeker ski op Matterhorn door slecht weer

De internationale skifederatie (FIS) heeft opnieuw een afdaling om de wereldbeker in het Zwitserse Zermatt geschrapt. Felle rukwinden maken het skiën te gevaarlijk op de piste bij de Matterhorn. Tot nog toe zijn alle geplande acht afdalingen op de beroemde Alpenberg, met de start in Zwitserland en de finish in Italië (Cervinia) afgelast.

Op zondag zouden de vrouwen hun tweede afdaling maken. De eerste op zaterdag ging door het slechte weer ook al niet door. Vorig weekeinde werden de twee afdalingen voor de mannen afgelast. Vorig jaar werden eveneens alle vier geplande races van de kalender gehaald. “Vanwege sterke windstoten heeft de jury samen met de lokale organisatie besloten de afdaling af te gelasten”, meldde FIS op X.

Het skiseizoen is moeizaam op gang gekomen. De mannen konden pas een van de vier geplande wereldbekerwedstrijden afwerken en de vrouwen drie van de vijf. De wereldbeker bij de vrouwen gaat volgende week verder met een reuzenslalom en slalom in het Amerikaanse Killington (Vermont).