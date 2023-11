Pérez stelt tweede plaats in kampioenschap Formule 1 veilig

Sergio Pérez heeft met zijn derde plaats in de Grote Prijs van Las Vegas de tweede plaats in het kampioenschap van de Formule 1 veiliggesteld. De Mexicaan van Red Bull liep uit op Lewis Hamilton (Mercedes), die zevende werd. Zijn voorsprong in punten is nu zo groot, dat Hamilton Pérez niet meer kan achterhalen in de slotrace over een week in Abu Dhabi.

“Mijn race begon slecht. Ik moest al snel een pitstop maken om een kapotte voorvleugel te vervangen en feitelijk moest ik vanuit de achterhoede opnieuw beginnen”, zei de Mexicaan na afloop. Pérez herstelde zich echter goed en na de tweede safetycar-periode kwam hij na een inhaalactie bij Charles Leclerc (Ferrari) zelfs aan de leiding. “Ik haalde hem in, maar kon niet echt van hem wegrijden. Het was behoorlijk moeilijk, ook door windstoten.”

Pérez en Leclerc zagen allebei Max Verstappen in de slotfase hard voorbijrijden. Zij bleven een fraai gevecht om de tweede plaats leveren. Pérez leek dat duel in zijn voordeel te beslissen, maar Leclerc wist er in de laatste ronde nog een versnelling uit te persen en de Mexicaan vlak voor de finish in te halen. “Ik had hem niet meer verwacht, maar ineens was hij daar in de remzone”, aldus Pérez.