Ram en Salisbury prolongeren dubbeltitel bij ATP Finals

De Amerikaanse tennisser Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury hebben bij de ATP Finals de titel in het dubbelspel geprolongeerd. Het duo versloeg in de finale van het eindejaarstoernooi in Turijn de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos met 6-3 6-4.

Het was voor Ram en Salisbury het vierde succes van dit jaar. Ze wonnen eerder de US Open en de dubbeltitel bij de toernooien in Wenen en Lyon. In de groepswedstrijden waren Ram en Salisbury te sterk voor Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski. Koolhof en Skupski werden in Turijn uitgeschakeld de groepsfase.