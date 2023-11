Schaatser Hoolwerf vierde op massastart in Beijing

Bart Hoolwerf is bij de wereldbeker schaatsen in Beijing als vierde geƫindigd op de massastart. De marathonschaatser moest in de slotronde uitwijken voor een schaatser die viel en kwam in de sprint niet verder meer dan de vierde plaats.

De Italiaan Andrea Giovannini won voor zijn landgenoot Daniele Di Stefano. Olympisch kampioen Bart Swings werd derde.

Marcel Bosker zorgde ervoor dat het schaatspeloton de ontsnapte Timothy Loubineaud in het oog hield. De Fransman werd met nog ruim twee ronden te gaan ingelopen. In de chaos in de slotronden raakte Hoolwerf door het initiatief van de Italianen iets verder achterop en kon hij dat in de sprint niet meer rechtzetten.

Hoolwerf had eerder de massastartwedstrijd in het Japanse Obihiro gewonnen.