Schaatsster Leerdam pakt brons op tweede 500 meter

Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Beijing brons gepakt op de tweede 500 meter. De 24-jarige sprintster reed 37,88 en was daarmee sneller dan in haar vorige wedstrijden op 500 meter. Erin Jackson was net als afgelopen vrijdag de beste. De Amerikaanse olympisch kampioene was op de baan waarop ze goud veroverde met 37,54 verreweg de snelste.

Leerdam was op de eerste 100 meter langzamer dan haar tegenstander Kim Min-sun. Die achterstand kon ze op de laatste meters niet meer goedmaken. Kim was met 37,85 net iets sneller en pakte het zilver.

Femke Kok had zich afgemeld voor de eerste 500 meter in Beijing omdat ze koorts had. Maar de wereldkampioene op de 500 meter was voldoende fit om te starten en zo haar plek in de A-groep van de wereldbeker te behouden. Ze kwam zonder topvorm tot een tijd van 38,57 en werd daarmee negende.

Ook Marrit Fledderus was niet helemaal fit geweest in de afgelopen dagen en had zich afgemeld voor de 1000 meter. Met 38,27 verloor ze haar rit tegen de Amerikaanse Kimi Goetz, die met 38,02 naast een podiumplaats greep. Fledderus reed 38,27 en finishte als zesde.

Naomi Verkerk was ook iets sneller dan Kok en zette 38,43 neer, goed voor de achtste tijd. Dione Voskamp kwam na een misser bij de start tot 38,62 en werd veertiende.

Leerdam was wel blij met haar derde plaats en haar rit. “Er zaten goede dingen in, maar het had net een stukje langer moeten zijn om sneller te zijn dan Kim”, zei ze bij de NOS. “Het kan altijd beter, maar ik heb deze er nog even uitgeperst vandaag.”

De Zuid-Hollandse werd zaterdag verslagen op de 1000 meter, de afstand waarop ze de regerend wereldkampioene is en de vorige achttien wedstrijden waarop ze was gestart had gewonnen. “Ik kan op zo’n moment alleen maar verliezen”, zei ze daarover. “Ik wil ook niet die superhoge druk bij iedere wedstrijd. Ik leg mezelf al veel druk op en baal er zelf van als ik niet goed presteer. Nu kan ik alleen maar weer winnen.”