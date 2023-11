Schouten stelt teleur op 3000 meter, Beune net naast het podium

Irene Schouten is bij de wereldbekerwedstrijden in Beijing teleurstellend als achtste geëindigd op de 3000 meter. De olympisch kampioene bleef met 4.10,62 heel ver van de winnende tijd van de Noorse Ragne Wiklund. Joy Beune was de beste Nederlandse. Met 4.06,20 eindigde ze net naast het podium op de vierde plaats.

Schouten moest na het overslaan van de eerste wereldbekerwedstrijd in het Japanse Obihiro van start gaan in de eerste rit. De 31-jarige Noord-Hollandse zag haar rondetijden al snel in de race oplopen en kon er geen versnelling uitpersen. Haar tijd van 4.10,62 was bijna 15 seconden langzamer dan haar winnende tijd op het kwalificatietoernooi in Thialf eind oktober.

Beune moest in de voorlaatste rit tegen de Canadese Valérie Maltais in de laatste twee ronden te veel toegeven op het schema van de Chinese Mei Han. Haar tijd was daardoor langzamer dan de 4.05,45 van de Chinese uit de ploeg van de Nederlandse coach Johan de Wit. In de laatste rit was Wiklund sneller. Ze won de 3000 meter met 4.03,41. Martina Sablikova werd tweede in 4.04,86.

Sanne in ’t Hof werd was met 4.10,01 ook nog sneller dan Schouten. Ze eindigde als zevende. Antoinette Rijpma-de Jong, in Obihiro nog goed voor brons, deed niet mee. Ze had zich eerder niet gekwalificeerd voor de 3000 meter, maar mocht in Japan meedoen door de afmeldingen van onder anderen Schouten en Groenewoud.

Eerder op de dag was Marijke Groenewoud in de B-groep veel sneller dan alle schaatsers op het hoogste niveau. Met 3.59,34 was ze de beste. Elisa Dul werd in de B-groep derde met 4.05,06.

Groenewoud zei eerder op de dag bij de NOS dat ze “best een scherpe tijd” had neergezet. “De rondjes kwamen best gemakkelijk en ik kon het redelijk vasthouden.”

Beune baalde dat ze net als op de 1500 meter vrijdag en op de 3000 meter vorige week als vierde eindigde. “Ik zit erbij, maar sta er net weer naast. Dat ik telkens naast het podium val is frustrerend, maar geeft ook extra kracht door te gaan. Er zaten ook foutjes in de race en ik was moe op het einde. Ik kan zeker technisch nog verbeteren.”