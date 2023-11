Veldrijder Iserbyt troeft Van der Haar af in Troyes

Veldrijder Lars van der Haar heeft zijn leidende positie in de wereldbeker moeten afstaan. De vierde cross uit de reeks werd in het Franse Troyes gewonnen door de Belg Eli Iserbyt. Woudenberger Van der Haar eindigde na een sterke start als tweede.

De derde plaats was voor Joris Nieuwenhuis, de Achterhoeker die zaterdag de beste was in de Superprestigecross van Merksplas.

Iserbyt was in het begin van de wedstrijd nog teruggevallen door een lekke band. Halverwege sloot hij aan bij de eenzame koploper Van der Haar, om de Nederlander vervolgens achter zich te laten. Het was de vierde zege van het seizoen voor Iserbyt.