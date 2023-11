Veldrijdster Alvarado wint tweede wereldbekercross op rij

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft voor de tweede keer op rij een wereldbekercross gewonnen. De Rotterdamse van Alpecin-Deceuninck moest in het Franse Troyes afrekenen met Puck Pieterse, die terugkeerde na een rustpauze en lang aan de leiding reed. Maar Alvarado (25) bleek haar wedstrijd beter te hebben opgebouwd en reed vanaf de voorlaatste ronde alleen voorop.

Pieterse finishte nog wel als tweede. De derde plaats was voor Lucinda Brand.

Alvarado had vorige week in Dendermonde voor het eerst in bijna drie jaar een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Ze leidt het klassement na vier wedstrijden. Wereldkampioene Fem van Empel, die de eerste twee wereldbekercrossen won, heeft na het behalen van de Europese titel rust genomen. Nog niet bekend is wanneer de Brabantse haar rentree maakt.

Pieterse nam meteen het initiatief in Troyes, waar ze haar eerste cross reed sinds half oktober. Halverwege het rondje was ze een van de weinigen die op een helling niet van de fiets moest. Op de schuine stukken lukte zelfs haar dat niet. Na één ronde hadden Pieterse en Alvarado, de uitblinker de afgelopen weken met zaterdag nog winst in Merksplas, een kleine marge. Pieterse nam wat afstand van Alvarado, maar de Rotterdamse zag dat de leidster in de koers wat terug begon te vallen. Nadat ze de 21-jarige Amersfoortse was gepasseerd liep ze in de voorlaatste ronde langzaam uit het zicht. Geëmotioneerd bereikte ze met een voorsprong van 21 seconden de finish.

Alvarado was enkele jaren oppermachtig en pakte in 2020 op 21-jarige leeftijd de wereldtitel. De afgelopen jaren ging het minder goed en werd ze met name overvleugeld door de ‘jonkies’ Van Empel en Pieterse. “Ik ben diep gevallen. Dan is het geweldig om hier vandaag, ook nog in het shirt van de leidster in de wereldbeker, te winnen”, verklaarde Alvarado haar tranen.

Pieterse kon leven met haar tweede plaats. “Misschien was ik iets te enthousiast begonnen. Toen zij aanviel, had ik geen antwoord meer”, vertelde ze. “Halverwege voelde ik wel dat ik er even uit ben geweest.” Alvarado had dat ook gezien: “Ik heb voor elke meter gevochten vandaag, ondanks wat foutjes. Ik zag dat Puck onderweg ook vermoeid raakte. Ik heb nooit opgegeven.”