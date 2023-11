Verstappen zingt ‘Viva Las Vegas’ na zwaarbevochten zege

Max Verstappen was na zijn zege in de Grote Prijs van Las Vegas beduidend minder negatief over de Amerikaanse gokstad. De winnaar zong vrolijk ‘Viva Las Vegas’ tijdens het uitrijden en nam met een gulle lach zitting in een dikke Rolls Royce, waarmee de eerste drie coureurs van de race een huldigingsronde reden. Tussen Charles Leclerc en Sergio Pérez ingeklemd zat hij daar in zijn witte pak met gouden riem, als eerbetoon aan Elvis Presley, de koning van de glitter en glamour.

Hij moest wel hard werken voor zijn achttiende zege van het seizoen. “Deze was lastig, ja. Ik heb heel wat auto’s moeten inhalen, maar ik heb er wel van genoten”, zei de drievoudig wereldkampioen kort na de race. “Er gebeurde heel veel en ik kwam natuurlijk al op achterstand door die tijdstraf. Ik ging er voor bij de start, maar had in de bocht weinig grip en week uit naar buiten”, vertelde hij over het incident in de eerste bocht, waar hij Charles Leclerc van Ferrari hinderde en een tijdstraf van vijf seconden incasseerde.

Verstappen liep later in de race ook nog schade op door een aanrijding met George Russell van Mercedes. “Ik haalde hem in, maar hij zag mij gewoon niet denk ik. Het is niet ideaal als je met schade moet doorrijden, maar ik heb alsnog gewonnen. Het was echt een mooie race. De banden sleten minder hard dan gedacht, dus ik kon lekker pushen. Ik hoop dat het publiek ook heeft genoten en ik zie ernaar uit om volgend jaar weer in Las Vegas te racen.”

Verstappen, die al sinds de Grote Prijs van Qatar begin oktober zeker is van zijn derde wereldtitel, boekte in Las Vegas de 53e zege in zijn carrière. Hij is nu op gelijke hoogte gekomen met de Duitser Sebastian Vettel, die in een Red Bull tussen 2010 en 2013 vier keer op rij de wereldtitel veroverde. Verstappen en Vettel delen nu de derde plaats op de eeuwige ranglijst. De Brit Lewis Hamilton voert die lijst aan met 103 overwinningen, de Duitser Michael Schumacher staat tweede met 91 zeges.